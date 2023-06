1 Schauspieler und Rennfahrer: Michael Fassbender. Foto: Denis Makarenko/Shutterstock.com

Wie im Vorjahr fuhr Michael Fassbender beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit. Kurz vor dem Ende seiner sechsstündigen Rennschicht krachte der Schauspieler jedoch in die Streckenbegrenzung. Der Deutsch-Ire kam mit dem Schrecken davon.









Michael Fassbender (46) ist mit einem Crash aus dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans ausgeschieden. Der Schauspieler und Hobbyrennfahrer krachte am Sonntag mit seinem Porsche 911 in eine Streckenabsperrung. Fassbender blieb bei dem Unfall unverletzt. Er fuhr das Auto zurück in die Box, der Wagen konnte aber nicht mehr repariert werden.