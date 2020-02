VfB-Aufstellung gegen Jahn Regensburg Eine Chance für Borna Sosa

Gegen Jahn Regensburg will der VfB an diesem Samstag (13 Uhr) möglichst den sechsten Heimsieg in Serie landen. Dabei dürfte der Cheftrainer Pellegrino Matarazzo leichte Veränderungen an der Startelf vornehmen.