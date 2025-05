Michael B. Tretow ist tot: ABBA-Musiker trauern um ihren Tontechniker

Die schwedische Kultband ABBA ist in der Trauer um ihren jahrzehntelangen Tontechniker vereint, der für den legendären Sound der Popgruppe verantwortlich zeichnete. Michael B. Tretow (1944-2025) starb am 20. Mai im Alter von 80 Jahren, wie sein Sohn Rasmus Tretow und seine Frau Malin Hertzman gegenüber der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" bestätigten.

Emotionale Worte der vier ABBA-Künstler

Alle vier ABBA-Mitglieder meldeten sich zu dem traurigen Anlass mit seltenen Statements zu Wort, die auf der Instagram-Seite der Band veröffentlicht wurden. Benny Andersson (78) erklärte dort: "Du hast uns vier bei ABBA mehr bedeutet als jeder andere. Ich hoffe und glaube, dass du das in all den Jahren gespürt hast, seit wir im Studio gearbeitet (und ununterbrochen gelacht) haben." Tretow habe die Musik "zeitlos" gemacht, sodass sie weiterleben könne. Er sei der "beste Tontechniker, den die Welt je gesehen hat".

"Für immer Teil des ABBA-Sounds"

Björn Ulvaeus (80) fügte hinzu: "Seine Bedeutung für ABBA kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er war ein herzlicher, großzügiger Mensch und ein guter Freund. Danke, Micke, für all die Lacher!" Sängerin Anni-Frid Lyngstad (79) würdigte den Verstorbenen mit den Worten: "Mit deiner nie endenden Kreativität, Wärme und Freude warst du der Sicherheitsfaktor in unserer kleinen Studioblase, und niemand hat so gut gepasst wie du! Für uns bist du für immer Teil des ABBA-Sounds und wir werden dich nie vergessen!"

Und Agnetha Fältskog (75) erinnerte an ein letztes Treffen: "Ich bin so froh, dass ich vor ein paar Wochen etwas Zeit mit dir verbringen konnte ... Du warst so krank, aber dein Lachen und dein Humor waren immer noch da." Sie betonte: "Wir sind jetzt traurig, ein talentierter und einzigartiger Mensch hat uns verlassen. Schlaf gut, Micke, du bleibst für immer in unseren Herzen."

2001 erlitt er einen schweren Schlaganfall

Michael B. Tretow galt als "fünftes Mitglied" von ABBA und begeisterter Studiotüftler. Er produzierte unter anderem die unvergessenen ABBA-Titel "Ring-Ring", "Waterloo" und "Super Trouper". 2001 erlitt er einen schweren Schlaganfall, weshalb er nicht am Comeback-Album "Voyage" mitarbeiten konnte.