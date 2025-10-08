Inspiriert von den realen Ereignissen um den Mord an Michèle Kiesewetter erzählt der Thriller "Die Nichte des Polizisten" von einer jungen Polizistin, die bei ihrem Einsatz für Demokratie mit rechtsradikalen Tendenzen in der Polizei konfrontiert wird.
Es ist einer der spektakulärsten ungelösten Mordfälle der Bundesrepublik nach 1945: Am 25. April 2007 wurde die 22-jährige Polizistin Michèle Kiesewetter mitten am helllichten Tag auf der Heilbronner Theresienwiese erschossen; ihr Kollege Martin Arnold wurde dabei schwer verletzt.