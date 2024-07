Mich hat nie jemand gefragt: Janet Jackson blickt auf ihre Karriere als Kinderstar zurück

Janet Jackson lässt tief blicken: In einem neuen Interview spricht die Pop-Ikone über ihre Anfänge in der Musikwelt, ihren strengen Vater und wie emotional sie wird, wenn sie an ihren verstorbenen Bruder Michael denkt.

Janet Jackson (58) gehört mit mehr als 160 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt und blickt auf eine fast 50 Jahre lange Laufbahn zurück - eine Karriere, die bereits im Kindheitsalter begann. Im Alter von sieben Jahren stand sie erstmals vor TV-Kameras, zwei Jahre später nahm sie ihren ersten Song auf. Über die Anfänge und ihr Leben als Kinderstar hat Jackson nun in einem Interview mit der britischen BBC gesprochen.

Mit neun Jahren nahm Janet Jackson ihren ersten Song auf

Während ihre fünf älteren Brüder, darunter Michael Jackson (1958-2009), als Jackson Five bereits internationale Megastars waren, nahm Janet Jackson 1975 im Alter von neun Jahren im heimischen Musikstudio aus Langeweile ihren ersten Song, "Fantasy", auf. Als ihr Vater, Joseph Jackson (1928-2018), den Song hörte, habe er gesagt: "Du wirst singen."

Jetzt, knapp 50 Jahre später, tourt Janet Jackson mit ihrer "Together Again"-Tournee, die auf ihre gesamte Karriere zurückblickt, durch die USA und Europa. Dabei habe sie eigentlich andere Pläne gehabt, sagt sie: "Ich wollte zur Uni gehen und Wirtschaftsrecht studieren." Weil ihr Vater eine Person gewesen sei, der man nichts habe ausschlagen können, willigte sie ein. "Ich kann mich nicht erinnern, je gefragt worden zu sein", sagt die 58-Jährige. "Ich erinnere mich nur, es einfach gemacht zu haben."

Ihre Ballettlehrerin schlug sie

Richtiges Training habe Janet Jackson nie gehabt - bis auf ein bisschen Tanzunterricht, der unglücklich endete. "Als ich klein war, versuchte meine Mutter, mich zum Ballett zu schicken", so die Sängerin. "Aber ich habe einen Hintern. Also hat die Lehrerin gesagt, dass ich meinen Hintern nicht genug einziehe. Dann hat sie mich geschlagen." Sie sei damals vier oder fünf Jahre alt gewesen.

Auch ein zweiter Versuch im Teenageralter endete im Desaster. "Ich erinnere mich, dass mein Lehrer mir ein wenig zu nahe kam und ich mich sehr, sehr unwohl fühlte. Ich erinnere mich, dass ich aus dem Unterricht kam und es meiner Mutter erzählte, und sie sagte: 'Du wirst nie wieder hingehen.'" Ihre berühmten Tanzmoves habe sie sich bei Musicals abgeschaut und selbst beigebracht.

Nachdem sie mehrere Jahre lang als Schauspielerin gearbeitet und als Backgroundsängerin und Duettpartnerin für ihre Brüder agiert hatte, beschloss Janet Jackson 1981 - im Alter von 15 Jahren - selbst Musik aufzunehmen. Im Herbst 1982 wurde ihr Debütalbum "Janet Jackson" veröffentlicht, 1984 folgte "Dream Street".

1986 veröffentlichte Janet Jackson schließlich ihr drittes Studioalbum "Control", das ihre erste Nummer eins in den US-Charts wurde. In dem Album verarbeitete sie ihre persönliche Geschichte - wie ihre annullierte Kurzzeitehe zu James DeBarge (60), den sie im Alter von 18 Jahren heiratete. Zudem feierte sie die Unabhängigkeit zu ihren Eltern.

Über ihre Beziehung mit Bruder Michael Jackson

Einer der emotionalsten Momente während ihrer aktuellen Tour sei für Janet Jackson der Song "Scream", den sie 1994 mit ihrem 2009 verstorbenen Bruder Michael aufnahm und bei den Konzerten im Duett mit alten Videoaufnahmen performt. Sie werde immer noch sentimental, "wenn ich ihn jeden Abend höre, ihn sehe, und mich an uns erinnere", zitiert die BBC.

"Mike und ich haben diesen Song in New York geschrieben, in seiner Wohnung", so Jackson. "Also erlebe ich diese ganze Reise noch einmal, wenn ich ihm beim Singen zuhöre und mich darin erinnere, was er damals durchgemacht hat. Und ich als seine kleine Schwester, die immer an seiner Seite war, habe ihn unterstützt. Das war immer meine Rolle."

Bis Ende Juli spielt Janet Jackson noch mehrere Konzerte in den Vereinigten Staaten, anschließend geht es nach Europa. Dort spielt die Pop-Ikone auch drei Konzerte in Deutschland - am 5. Oktober in München, am 6. Oktober in Köln und am 8. Oktober in Berlin. Am 13. Oktober geht die Tournee im schottischen Glasgow zu Ende.