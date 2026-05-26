Mich fasziniert dieses Format einfach: Stefanie Heinzmann wird Gastgeberin beim Schweizer Sing meinen Song

Neue Aufgabe für Stefanie Heinzmann: Sie wird Gastgeberin des Schweizer "Sing meinen Song". Das gab der Sender 3+ bekannt. Erfahrung mit dem Format hat sie bereits.

Stefanie Heinzmann (37) übernimmt in der neuen Staffel die Moderation von "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert" auf 3+. Die Walliser Sängerin ist damit die erste Frau in dieser Rolle, wie der Sender am Dienstag bekannt gab. Die Walliser Sängerin tritt damit in die Fußstapfen von Musiker Dodo, der das Format vier Staffeln lang begleitet hat.

Sie bringt reichlich TV-Erfahrung mit Heinzmanns Weg ins Rampenlicht begann 2008, als sie im Alter von 18 Jahren den Casting-Wettbewerb "SSDSDSSWEMUGABRTLAD" von Stefan Raab (59) mit dem Titel "My Man Is a Mean Man" gewann. Was folgte, war eine Karriere, die sich nunmehr schon über mehr als eineinhalb Jahrzehnte erstreckt: sieben Alben, zahlreiche Auszeichnungen - darunter Echo, Comet, 1Live Krone und MTV Europe Music Awards - sowie mehrere Swiss Music Awards.

Neben der Musik bewegte sich die Künstlerin auch immer wieder vor der Kamera: Als Jurorin war sie bei "The Voice of Switzerland", "Popstars" und "KiKA Dein Song" tätig. Sie wirkte bei "Free Eurovision Song Contest" und "The Masked Singer" mit.

Auch "Sing meinen Song" kennt sie bereits hinlänglich: Sie war sowohl in der deutschen Version des Formats (2021) als auch in der allerersten Schweizer Staffel (2020) als Teilnehmerin dabei. Genau diese Vorerfahrung macht ihr neues Amt als Gastgeberin besonders stimmig. "Nachdem ich diese magische Stimmung bereits zweimal selbst miterleben durfte, bin ich dankbar, nun als Host erneut dabei sein zu dürfen", wird sie in der Pressemitteilung zitiert. "Mich fasziniert dieses Format einfach. Man lernt neue Seiten der Musikerinnen und Musiker kennen und erfährt die Geschichten hinter den Songs - darauf freue ich mich wirklich sehr."

Parat für die Produktion der neuen Staffel

Auf ihrem Instagram-Account verkündete sie am Dienstagmorgen die frohe Botschaft ebenfalls mit einem Videoclip, in dem sie auf Schweizerdeutsch betonte, dass sie "parat" sei für die tolle Produktion.