Mich fasziniert dieses Format einfach: Stefanie Heinzmann wird Gastgeberin beim Schweizer Sing meinen Song

Neue Aufgabe für Stefanie Heinzmann: Sie wird Gastgeberin des Schweizer "Sing meinen Song". Das gab der Sender 3+ bekannt. Erfahrung mit dem Format hat sie bereits.
Stefanie Heinzmann (37) übernimmt in der neuen Staffel die Moderation von "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert" auf 3+. Die Walliser Sängerin ist damit die erste Frau in dieser Rolle, wie der Sender am Dienstag bekannt gab. Die Walliser Sängerin tritt damit in die Fußstapfen von Musiker Dodo, der das Format vier Staffeln lang begleitet hat.