Mia Threapleton: Kate Winslets Tochter erobert Cannes

Mia Threapleton spielt in Wes Andersons neuestem Werk eine der Hauptrollen. In Cannes präsentiert sie den Film gemeinsam mit dem Regisseur und macht mit ihren Auftritten sicherlich Mutter Kate Winslet stolz.

Mit 24 Jahren tritt Mia Threapleton erfolgreich in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Kate Winslet (49). Bei den Filmfestspielen von Cannes präsentiert sie gemeinsam mit ihren Co-Stars und Regie-Virtuose Wes Anderson (56) den Film "Der phönizische Meisterstreich" (im Original: "The Phoenician Scheme").

Anderson und sein Ensemble, zu dem auch Michael Cera (36) und Benicio del Toro (58) gehören, konnten sich laut "Variety" am vergangenen Sonntag über 6,5-minütige Standing Ovations freuen. Threapleton wurde dabei von ihren Gefühlen überwältigt und ließ ihren Tränen freien Lauf. Bei der Premiere glänzte sie in einem smaragdgrünen Kleid von Oscar De La Renta mit goldenen Blattapplikationen. Beim Fototermin am Montag überzeugte sie dann in einem eleganten Look in Schwarz.

Der Auftritt in Cannes markiert einen wichtigen Meilenstein auf Mia Threapletons Weg, aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter herauszutreten und sich als eigenständige Schauspielerin zu etablieren.

Threapleton wollte ihren Weg in die Schauspielerei von Anfang an eigenständig gehen. "Ich wollte das aus eigener Kraft schaffen", verriet sie kürzlich in einem Interview mit dem "Sunday Times Style"-Magazin. Mit gerade einmal 15 Jahren meldete sie sich selbständig bei Online-Casting-Portalen an, um zu sehen, welche Möglichkeiten es für sie geben könnte.

Schauspiel-Tipp von ihrer Mutter

Ihre Mutter war laut Threapleton von dieser beruflichen Richtung zunächst "überrascht", als die Tochter im Alter von zehn Jahren ihren Berufswunsch äußerte. Dennoch zeigte sich Winslet "sehr, sehr unterstützend" darin, dass ihre Tochter eigene Erfahrungen sammelt. "Sie betonte die harte Arbeit, die dahintersteckt, und den Einsatz, den es braucht", schilderte Threapleton, die auch den wertvollsten Schauspiel-Tipp ihrer Mutter enthüllte: "Lies das verdammte Skript so oft wie möglich", lautete die deutliche Anweisung der "Titanic"-Darstellerin.

Die 24-Jährige stammt aus Kate Winslets Ehe mit dem Filmregisseur Jim Threapleton (51). Die beiden lernten sich 1997 am Set von "Marrakesch" kennen, heirateten 1998 und trennten sich 2001, ein Jahr nach Mias Geburt.

Ihr Filmdebüt gab Mia Threapleton 2014 im Film "Die Gärtnerin von Versailles", in dem auch Winslet mitspielte. 2022 standen Mutter und Tochter für das Drama "I Am Ruth" erneut gemeinsam vor der Kamera. Zudem war Threapleton in der TV-Adaption von "Gefährliche Liebschaften" sowie in der Apple TV+-Kostümserie "The Buccaneers" zu sehen. In "Der phönizische Meisterstreich" spielt del Toro den Geschäftsmagnaten Zsa-zsa Korda. Threapleton mimt seine Tochter, eine Nonne namens Schwester Liesel. Kinostart ist hierzulande der 29. Mai.