Mia im Wizemann: Unbändige Energie für Toleranz und Respekt

Im Wizemann füttern Mia hungrige Stuttgarter Herzen mit Regenbogenliedern, Nachtbus-Poesie und Konfetti-Punk.
Das waren damals noch andere Zeiten, als Mia 2002 mit ihren wilden Elektropunk-Hymnen von „Hieb & Stichfest“ um die Ecke bogen. Ihr Stil war wild, bunt, voller punkiger Energie und poppigem Schmelz, Frontsängerin Mieze Katz eine extravagante Ausnahmeerscheinung im deutschen Popzirkus – mit Haltung und Berliner Schnauze. Sie war laut und selbstbewusst, also ganz anders als das Bild von der sanften Frontfrau, das damals immer noch vorherrschte. Dass es heute Nina Chubas und Ikkimels gibt, ist in Teilen auch ihr zu verdanken.