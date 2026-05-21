MHP Riesen Ludwigsburg: Trainer Riipinen muss gehen

Erstens kommt es anders – und zweitens als man manchmal denkt. Die Zusammenarbeit der MHP Riesen Ludwigsburg mit Mikko Riipinen war eigentlich bis 2027 anvisiert gewesen. Doch am Donnerstagabend verkündete der Basketball-Bundesligist dann die Trennung von dem schwedischen Trainer. Der Verein machte dabei von der Option der Vertragsauflösung Gebrauch, sofern die Mannschaft den Einzug ins Play-off-Viertelfinale verpasst. Dies war nach der Niederlage in Rostock vergangene Woche und dem finalen zehnten Tabellenplatz der Fall, dennoch blieb die Entscheidung zunächst offen.

Unterschiedliche Erwartungshaltungen In den vergangenen drei Tagen haben beide Seiten die Saison nochmals eingehend analysiert, danach zeigte der Daumen nach unten - und der Vorsitzende Alexander Reil sagte: „Letztlich lagen wir in der Bewertung der vergangenen Saison und bezüglich der Erwartungen auf die neue zu weit auseinander. Unsere Erfahrung mit der Doppelfunktion als Nationaltrainer Schwedens hat ebenfalls eine Rolle gespielt.“ Auf diese wollte Riipinen aber keinesfalls verzichten, was er nochmals unterstrich: „Das ist eine große Ehre, es bedeutet mir sehr viel, mein Heimatland repräsentieren zu dürfen.“ Dennoch soll das knappe Jahr der Zusammenarbeit nicht umsonst gewesen sein, wie Riipinen zum Abschied betonte: „Ich habe mich sehr bemüht, dem Club nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits davon sowie im Bereich der Infrastruktur wertvolle Impulse zu geben – und hoffe, dass der Verein daraus auch künftig einen Nutzen ziehen kann.“

Verlässt auch Elijah Hughes die Riesen?

Zunächst einmal könnte die Trennung aber auch Folgen für den Kader haben. Denn der Distanzspezialist Elijah Hughes hatte zuletzt seine Bereitschaft signalisiert, in Ludwigsburg zu bleiben, allerdings eher unter dem Aspekt, dass die Arbeit mit dem Coach weitergeht. Nachdem Babacar Sane und Lenny Anigbata ans College in die USA wechseln, bleibt zumindest Eigengewächs Julis Baumer den Riesen erhalten. Die Suche eines neuen Trainers indes dürfte nun der erste Schwerpunkt des künftigen sportlichen Leiters David McCray sein, auch wenn dessen Job offiziell erst zum 1. Juli beginnt.