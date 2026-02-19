MHP Riesen Ludwigsburg: Riesen spendieren Freibier und siegen

1 Wieder bester Riesen-Werfer: Stef Smith Foto: Baumann/Julia Rahn

Nach zuletzt zwei Niederlagen sind die Ludwigsburger Basketballer wieder in der Erfolgsspur – mit einem 86:82-Sieg gegen den Mitteldeutschen BC.











Link kopiert



Erst die Arbeit, dann das Vergnügen – oder umgekehrt? Beim „After-Work-Spiel“ der MHP Riesen feierten zumindest die Ludwigsburger Fans schon vor der Bundesliga-Partie gegen den Mitteldeutschen BC mit Freibier – und danach noch den 86:82(46:38-)Sieg. Trainer Mikko Riipinen hatte nach zuletzt zwei Niederlagen den Fokus geändert: „Wir haben Zeit damit verbracht, an unserem Körper, unserem Geist und am großen Ganzen zu arbeiten, wie wir spielen wollen.“