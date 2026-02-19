MHP Riesen Ludwigsburg: Riesen spendieren Freibier und siegen
Wieder bester Riesen-Werfer: Stef Smith Foto: Baumann/Julia Rahn

Nach zuletzt zwei Niederlagen sind die Ludwigsburger Basketballer wieder in der Erfolgsspur – mit einem 86:82-Sieg gegen den Mitteldeutschen BC.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen – oder umgekehrt? Beim „After-Work-Spiel“ der MHP Riesen feierten zumindest die Ludwigsburger Fans schon vor der Bundesliga-Partie gegen den Mitteldeutschen BC mit Freibier – und danach noch den 86:82(46:38-)Sieg. Trainer Mikko Riipinen hatte nach zuletzt zwei Niederlagen den Fokus geändert: „Wir haben Zeit damit verbracht, an unserem Körper, unserem Geist und am großen Ganzen zu arbeiten, wie wir spielen wollen.“

 

Am Ende wird es nochmals eng für die Riesen

Auf jeden Fall erfolgreich, das gelang gegen einen verunsicherten Gegner, zumal Tray Buchanan (Reizung im Knie) und auch Johannes Patrick (verstauchter Knöchel) fehlten. Dafür machte der Lette Toms Skuja (12 Punkte) oder auch Brandon Tischler (9) ein gutes Spiel, das beim 43:29 (17. Minute) schon auf der Siegerstraße schien. Doch wie so oft brachten sich die Riesen nochmals selbst in Bedrängnis bis zum 69:67 (32.). Am Ende war dann vor 3792 Zuschauern wieder einmal Stef Smith (16) bester Werfer.

„Wir haben versucht, jede Situation als Einheit zu betrachten“, sagte Coach Riipinen. Der trotz des Erfolges erst einmal fehlen wird. Der Schwede weilt in der Pokal- und WM-Qualifikationsphase als Nationaltrainer in seiner Heimat.

 