Krimi am Montag: Sieg gegen Galatasaray in der Verlängerung

1 Jonah Radebaugh (Nr. 12) war mit 17 Punkten bester Riese. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Ludwigsburg hat in der Basketball-Champions-League gegen Istanbul gewonnen – und ist jetzt Tabellenführer.















Was für ein Drama – mit Happy-End für die MHP Riesen Ludwigsburg in der Champions League. Der Basketball-Bundesligist gewann am Montagabend gegen Galatasaray Istanbul 76:71 nach Verlängerung, nachdem es regulär nach 40 Minuten 66:66 (36:31) gestanden hatte. „Es war eine große Chance für uns auf die Tabellenführung, Kompliment an meine Mannschaft“, sagte Coach John Patrick, der auf den zuletzt starken Tekele Cotton verzichten musste. Der war zum ursprünglich angesetzten Termin der Partie Ende Januar noch nicht verpflichtet und musste in der wegen Corona verlegten Partie laut Reglement nun pausieren, was aber auch die türkische Seite mit zwei Spielern traf.

Zudem fehlten bei den Riesen die erkrankten James Woodard und Jonas Wohlfarth-Bottermann. Umso erstaunlicher war diese Energieleistung trotz schwacher Wurfquote (nur 4 von 27 Dreier-Versuchen saßen ). „Es war ein intensives Spiel, wie wir es lieben“, sagte Jordan Hulls. Bester Werfer war Jonah Radebaugh (17 Punkte) für die Riesen, die bereits am Mittwoch (20 Uhr) im nächsten Heimspiel auf Hapoel Holon treffen – und dann die Tabellenführung verteidigen wollen. Galatasaray muss zum gleichen Zeitpunkt in Dijon antreten, und Trainer Ekrem Memnun sagte: „Wir kämpfen weiter, es ist noch nicht zu Ende.“ Zwei der vier Teams in der hart umkämpften Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein.