MHP Riesen Ludwigsburg: Die Saison ist beendet

Ludwigsburgs Trainer Mikko Riipinen hatte am Sonntag nach dem letzten Hauptrundenspiel in Würzburg trotz der Niederlage gesagt: „Wir sind noch am Leben.“ Aber eben nur für zwei Tage. Denn nach dem 71:91 (38:42) bei den Seawolves in Rostock am Dienstagabend heißt es für die MHP Riesen definitiv: Aus. Schluss. Vorbei. Diese Basketball-Saison ist für den Bundesligisten aus Ludwigsburg sportlich beendet.

Ludwigsburg nicht in Bestbesetzung Die Vorzeichen in den Play-ins standen als Tabellen-Zehnter von vorneherein alles andere als günstig. Denn nach dem Sonntagsspiel ging es nochmals kurz zurück nach Ludwigsburg, ehe am Montagmorgen die gut 800 Kilometer lange Busreise an die Ostsee anstand, während sich die Gastgeber nach dem sonntäglichen Heimauftritt in aller Ruhe auf die Partie vorbereiten konnten. Zudem liefen sie in Bestbesetzung auf, während bei den Riesen Distanzspezialist Elijah Hughes zwar mitgefahren war, wegen Knöchelproblemen aber passen musste; für ihn rückte Babacar Sane wieder in den Kader.

Die Riesen erreichen nur das Minimalziel

„Wir haben uns das natürlich anders vorgestellt, aber waren nicht in der Lage, das Spiel zu gewinnen“, sagte Routinier Jonas Wohlfarth-Bottermann, dessen Vertrag bereits um ein Jahr verlängert worden ist. Dagegen ist die Zukunft des Trainers Mikko Riipinen nach den verpassten Play-offs erst einmal offen, weil der Verein nun die Option besitzt, den Zweijahresvertrag vorzeitig zu lösen, auch wenn die Mannschaft ihr Minimalziel, besser abzuschneiden als im Vorjahr (Elfter), erreicht hat. Statt einem weiteren Spiel am Donnerstag steht nun eben ein kleiner Abschied in Ludwigsburg für Spieler und Fans auf dem Programm. Fragt sich noch, ob mit Sekt oder Selters. Formulieren wir es diplomatisch – mit Schorle.