MHP Riesen Ludwigsburg 3x3: Warum der OB Matthias Knecht selbst zum Basketball greift

1 Ludwigsburgs OB Matthias Knecht (2. v. li.) wirbt für das neue Turnier in der Stadt. Foto: Pressefoto Baumann

Basketball hat in Ludwigsburg eine lange Tradition. Neu ist in diesem Sommer ein 3x3-Turnier, das über drei Tage auf dem Marktplatz ausgetragen wird.











Sommerloch im Basketball? Nicht in Ludwigsburg 2025. Die Stadt ruft vom 25. bis 27. Juli erstmals ein 3x3-Turnier ins Leben, das den Start zu einem hoffentlich regelmäßigen Ereignis bilden soll. Oberbürgermeister Matthias Knecht sagte am Montag bei der offiziellen Präsentation: „Damit versprechen wir uns Flair und Stimmung im Herzen der Stadt.“ Genauer gesagt auf dem zentralen Marktplatz, auf dem dann insgesamt vier Courts aufgebaut werden und wo neben dem sportlichen Ereignis an allen Tagen auch ein buntes Rahmenprogramm für eine sommerliche Atmosphäre sorgen soll.