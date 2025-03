München-„Tatort: Charlie“ Civilians on the Battlefield gibt es wirklich – was man darüber wissen muss

Der München-„Tatort“ vom Sonntag hat Civilians on the Battlefield, also Zivilisten auf Truppenübungsplätzen simuliert. Die gibt es wirklich. Doch in welchem Umfang? Was muss man dafür mitbringen und lässt sich damit Geld verdienen?