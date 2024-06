1 Der Vorfall hat sich in einer Anlage mit Ferienwohnungen in Puerto Peñasco am Golf von Kalifornien ereignet. (Symbolbild) Foto: dpa/Andrea Sosa

Ein Paar entspannt sich in einem Jacuzzi direkt am Strand. Dabei bekommen der Mann und die Frau einen Elektroschock.











Infolge eines Stromschlags in einem Outdoor-Jacuzzi im Nordwesten Mexikos ist ein Urlauber ums Leben gekommen und seine Frau schwer verletzt worden. Der Vorfall habe sich in einer Anlage mit Ferienwohnungen in Puerto Peñasco am Golf von Kalifornien ereignet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Sonora am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Ursache für den Stromschlag werde untersucht. US-Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Opfern um ein Ehepaar aus dem US-Bundesstaat Texas.