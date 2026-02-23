Mexiko: Mindestens 74 Tote bei Festnahme von Drogenboss „El Mencho“

Bei einem Einsatz wird der mexikanische Drogenboss „El Mencho“ verletzt und stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Daraufhin überziehen seine Anhänger Mexiko mit einer Welle der Gewalt.
Bei der Festnahme des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes alias „El Mencho“ und anschließenden Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Verdächtigen sind mindestens 74 Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien auch 25 Mitglieder der Nationalgarde sowie ein Justizvollzugsbeamter und ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, sagte Sicherheitsminister Omar García Harfuch.