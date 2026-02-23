Bei der Festnahme des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" und anschließenden Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Verdächtigen sind mindestens 74 Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien auch 25 Beamte der Nationalgarde, sagte Sicherheitsminister Omar García Harfuch.











Tapalpa - Bei der Festnahme des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" und anschließenden Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Verdächtigen sind mindestens 74 Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien auch 25 Beamte der Nationalgarde, sagte Sicherheitsminister Omar García Harfuch.