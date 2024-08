1 Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag verstarb (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Nach einem heftigen Verkehrsunfall mit seinem Motorroller ist ein 70-Jähriger am Donnerstag seinen Verletzungen erlegen.











An den Folgen seiner bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 20. Juli 2024, erlittenen Verletzungen ist ein 70-Jähriger am Donnerstag in einem Krankenhaus verstorben.