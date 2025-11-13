Metzingen: Drei Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto auf Einsatzfahrt
In Metzingen kam es zu einem Unfall, in den ein Streifenwagen involviert war. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Der Fahrer eines Streifenwagens will während eines Einsatzes eine rote Ampel überqueren. Kurz darauf stößt sein Fahrzeug mit einem anderen Wagen zusammen. Drei Menschen werden verletzt.

Drei Menschen sind beim Zusammenstoß eines Polizeiautos mit einem anderen Fahrzeug im Landkreis Reutlingen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 33-jährige Fahrer des Streifenwagens am Mittwochnachmittag während eines Einsatzes in Metzingen eine Kreuzung mit einer roten Ampel überqueren. Dabei stieß der Wagen mit dem Auto eines 23-Jährigen zusammen, das von rechts angefahren kam.

 

Das Auto des Mannes wurde den Angaben zufolge nach rechts abgewiesen und kam nach einer viertel Drehung zum Stillstand. Der Streifenwagen wurde nach links gelenkt, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen eine Mauer.

Nach aktuellen Erkenntnissen erlitten beide Fahrer sowie eine 28-jährige Polizeibeamtin im Streifenwagen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik.

 