Metzingen: Drei Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto auf Einsatzfahrt

1 In Metzingen kam es zu einem Unfall, in den ein Streifenwagen involviert war. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Der Fahrer eines Streifenwagens will während eines Einsatzes eine rote Ampel überqueren. Kurz darauf stößt sein Fahrzeug mit einem anderen Wagen zusammen. Drei Menschen werden verletzt.











Drei Menschen sind beim Zusammenstoß eines Polizeiautos mit einem anderen Fahrzeug im Landkreis Reutlingen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 33-jährige Fahrer des Streifenwagens am Mittwochnachmittag während eines Einsatzes in Metzingen eine Kreuzung mit einer roten Ampel überqueren. Dabei stieß der Wagen mit dem Auto eines 23-Jährigen zusammen, das von rechts angefahren kam.