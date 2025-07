Metzgereien geschlossen: Fleisch löste Krankheitsserie bei Kindern in Frankreich aus

1 Bakteriell verunreinigtes Fleisch aus mehreren Metzgereien in Nordfrankreich hat eine Krankheitsserie mit 29 betroffenen Kindern und einem Todesfall ausgelöst. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Nach und nach erkranken immer mehr Kinder in Nordfrankreich an schwerem Durchfall. Nun steht fest: Verunreinigtes Fleisch aus mehreren Metzgereien ist der Auslöser.











Link kopiert



Saint-Quentin - Die Serie bedrohlicher Durchfallerkrankungen in Nordfrankreich mit 29 betroffenen Kindern und einem Todesfall ist durch bakteriell verunreinigtes Fleisch verursacht worden. Dieses sei über fünf von den Behörden zwischenzeitlich geschlossene Metzgereien vertrieben worden, teilte die Präfektur in Saint-Quentin nach entsprechenden Analysen des Instituts Pasteur in Paris mit. Die Untersuchungen zu allen betroffenen Metzgereien würden fortgesetzt und Ergebnisse der Staatsanwaltschaft in Paris zur Feststellung der Verantwortlichen übermittelt. Neben den Kindern erkrankte auch ein Rentner.