Wir verkleinern das Sortiment“, sagt Harald Niederdorfer und die Art wie der Chef in der Metzgerei Brosi in Oberstenfeld-Gronau das sagt, zeigt deutlich, das hier ganz sicher nicht der schwäbische Spaß am Sparen am Werk ist. Hier herrscht eher die schlichte unternehmerische Verzweiflung, es geht wie in vielen der Handwerksbetriebe um davon galoppierende Kosten vor allem für Energie. Und es geht um fehlende Perspektiven für Unterstützung oder die Besserung der Rahmenbedingungen. „Die Großen erhalten Unterstützung, wir Kleinen bleiben außen vor.“