Mettwurst-Rückruf wegen EHEC: Dieser Supermarkt ist betroffen

Rückruf einer beliebten Mettwurst: Das Produkt enthält Shigatoxin-bildende E. coli-Bakterien. Der Verzehr kann zu Durchfall und Bauchschmerzen bis hin zu Nierenversagen führen.

Was steckt hinter der aktuellen EHEC-Epidemie in Deutschland? Immer mehr Kinder erkranken an der Seuche, die vor allem bis zum Alter von fünf Jahren verstärkt zu mitunter lebensgefährlichem Nierenversagen führen kann. Bei einem Artz- oder Krankenhausbesuch sollte man gegebenenfalls sofort von sich aus auf das Thema EHEC-Verdacht hinweisen.

Die Firma Bedien-Concept GmbH ruft jedenfalls aktuell ihre „Mettwurst frisch nach Art einer schnittfesten Rohwurst“ in der 100-Gramm-Packung zurück. Das Produkt wurde über Supermärkte in 13 Bundesländern vertrieben und sollte nicht mehr verzehrt werden. Erst kürzlich hatte es bei verschiedenen Supermärkten einen Salami-Rückruf wegen EHEC gegeben.

Grund für den Rückruf ist der Nachweis von Shigatoxin-bildenden Escherichia coli (STEC), einem Bakterium, das ein starkes Zellgift produziert und schwere Erkrankungen verursachen kann. Betroffen sind bei Penney verkaufte Produkte mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten.

EHEC durch Mettwurst von Penny – betroffene Haltbarkeitsdaten

02.10.25

04.10.25

07.10.25

09.10.25

Verpackungseinheit: 100 Gramm „Frischepack“

Hersteller: Bedien - Concept GmbH, 15827 Blankenfelde - Mahlow

Eine Infektion mit STEC/EHEC äußert sich meist innerhalb weniger Tage nach Verzehr mit Durchfall und Bauchschmerzen. Während die Beschwerden in der Regel nach einigen Tagen von selbst abklingen, können auch schwere Krankheitsverläufe mit blutigem Durchfall, Fieber und akutem Nierenversagen (HUS) auftreten.

Verbraucher, die die betroffene Mettwurst gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche STEC-Infektion hinweisen. Ohne Symptome ist ein Arztbesuch nicht notwendig.

Mettwurst-Rückruf bei Penny – betroffene Bundesländer

Nach bisherigem Kenntnisstand sind folgende Bundesländer vom Rückruf betroffen:

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Das Unternehmen hat das Produkt bereits aus dem Verkauf genommen. Kunden können sich bei Fragen an die E-Mail-Adresse info@bedien-concept.de wenden.