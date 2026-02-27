Vorwurf der Misshandlung, Drogenprobleme und ein verlängertes Kontaktverbot: Im Prozess gegen Høiby kommen weitere Details zu seiner Beziehung mit einer Influencerin ans Licht.
Oslo - Marius Borg Høiby muss vorerst in Untersuchungshaft bleiben. Das berichtete die Nachrichtenagentur NTB und bezog sich dabei auf eine Mitteilung der Osloer Polizei. Der 29 Jahre alte Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit muss sich derzeit vor dem Osloer Bezirksgericht verantworten. Er ist unter anderem wegen vier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht angeklagt.