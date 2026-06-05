Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Bei einer Pressekonferenz am Universitätsklinikum Oslo erläuterten ihre Ärzte, warum die Zeit drängt.
Lungenspezialist Are Holm vom Universitätsklinikum Oslo wählte am Freitag klare Worte: Der Gesundheitszustand von Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat sich im vergangenen halben Jahr dramatisch verschlechtert. Die Lungenfunktionswerte seien allein in den letzten drei Monaten erheblich gesunken, in der Lunge habe sich deutlich mehr Narbengewebe gebildet. "Das ist gefährlich", sagte der Chefarzt auf der Pressekonferenz im Rikshospitalet.