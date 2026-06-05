Mette-Marit wartet auf neue Lunge: Sohn Marius Borg Høiby darf nicht zu ihr

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Ihr Sohn Marius Borg Høiby, der wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Untersuchungshaft sitzt, wollte deshalb kurzfristig freigelassen werden. Das wurde aber abgelehnt
Marius Borg Høiby (29), Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52), will seine Untersuchungshaft gegen eine elektronische Fußfessel eintauschen. Als Begründung führte sein Verteidiger gegenüber der norwegischen Zeitung "Aftenposten" den verschlechterten Gesundheitszustand seiner Mutter an. Høiby würde dann in ein gemietetes Haus auf dem Schlossgelände Skaugum zurückkehren, wo er bereits mehrere Jahre gelebt hat - direkt neben der kranken Mette-Marit. Der Antrag scheiterte aber noch am selben Vormittag.