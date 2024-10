Mette-Marit von Norwegen: Kurz nach Berlin-Besuch krankgeschrieben

1 Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen während des Berlin-Besuchs Anfang der Woche im Schloss Bellevue. Foto: ddp images/Mischa Schoemaker

Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit: Die Ehefrau von Kronprinz Haakon ist kurz nach der Berlin-Reise krankgeschrieben. War der Auslandsaufenthalt zu viel? Die 51-Jährige leidet unter Lungenfibrose - einer chronischen Lungenkrankheit.











Sorge um die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (51): Wie der Palast am Mittwoch (23. Oktober) in einem Statement auf der königlichen Webseite erklärt, ist die Ehefrau von Kronprinz Haakon (51) krankgeschrieben. Die Nachricht folgt kurz nachdem das norwegische Royal-Paar von einem Aufenthalt in Berlin zurückgekehrt ist.