Mette-Marit: Kronprinzessin sendet Weihnachtsgrüße mit der Familie

Die norwegischen Royals haben nach der Nachricht über Mette-Marits verschlechterten Gesundheitszustand ihre royalen Weihnachtsgrüße verschickt. Auf einem Foto zeigt sich die Familie harmonisch vereint.
Am vergangenen Freitag gab das norwegische Königshaus bekannt, dass sich Kronprinzessin Mette-Marit (52) auf eine Lungentransplantation einstellen muss. Jetzt haben die Royals ihre Weihnachtsgrüße gesendet und dazu ein Familienfoto veröffentlicht. Die 52-Jährige ist darauf tapfer lächelnd neben Ehemann Kronprinz Haakon (52) zu sehen.