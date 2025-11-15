Metro-Depot-Eröffnung in Wales: König Charles feiert 77. Geburtstag im Führerhäuschen

König Charles III. hat seinen 77. Geburtstag arbeitend verbracht: Unter anderem eröffnete er das neue South Wales Metro Depot in Taff's Well. Die 100-Millionen-Anlage bietet über 400 Jobs und ist Teil eines Milliardenprojekts. Das sorgte offenbar für gute Laune...
Royaler Arbeitseinsatz zum Geburtstag: König Charles III. hat seinen 77. Ehrentag mit einer Reise durch Wales verbracht. Gemeinsam mit Königin Camilla (78) besuchte er zunächst das historische Cyfarthfa Castle in Merthyr, das sein 200-jähriges Jubiläum feiert. Bei dem Empfang, der die reiche Kultur und Geschichte der Region würdigte, traf das Königspaar prominente Gäste wie Gavin & Stacey-Schöpferin Ruth Jones und Love-Island-Star Liam Reardon aus der Stadt. Am Ende gab es eine Geburtstagstorte für den Monarchen.