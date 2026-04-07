MeToo in der Clubkultur: Machtmissbrauch und Sexismus in der Techno-Szene – Stuttgarterinnen berichten

Sexismus und Machtmissbrauch: Hinter der Fassade von Inklusion und Awareness kämpft die Techno-Szene mit toxischen Strukturen. Insiderinnen fordern jetzt harte Konsequenzen.
Es ist noch nicht lange her, dass die Vorwürfe eines ehemaligen Agenturmitarbeiters gegen die französische Booking-Agentur „Steer Management“ und einige dort unter Vertrag stehende DJs für Aufruhr in der Szene sorgten. Es ging um sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch und das Gefügigmachen durch Drogen. Mit Posts unter dem Instagram-Account @brandnolimit brachte der Ex-Agenturmitarbeiter einen Ball ins Rollen. Immer mehr Akteurinnen aus dem Nachtleben – DJs, Gästinnen, Veranstalterinnen – fingen an, ihre Erlebnisse in der Techno-Szene zu teilen. Sie handeln von Sexismus, Übergriffigkeit, Machtmissbrauch, patriarchale Strukturen und mehr.