Meterhohe Installation: Gruppe erinnert in USA an heiklen Epstein-Geburtstagsgruß

Der US-Präsident weist jede Urheberschaft an dem mehr als 20 Jahre alten Gruß zum Geburtstag des verurteilten Sexualstraftäters Epstein zurück. Jetzt steht dieser an prominenter Stelle in Washington.
Washington - Geburtstagsgrüße, die US-Präsident Donald Trump vor mehr als 20 Jahren an den verurteilten und mittlerweile gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschrieben haben soll, sind in der US-Hauptstadt Washington als große Installation aufgetaucht. Eine Gruppe, die sich "The Secret Handshake" nenne, habe die etwa drei Meter hohe Reproduktion auf der National Mall - der Promenade zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial - aufgestellt, berichtete der US-Sender CNN. Epsteins Geburtstag ist am 20. Januar.