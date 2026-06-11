Mete Duman spürt Euphorie: Die türkischen Fußball-Fans träumen vom WM-Halbfinale

Die Türkei hat nach Ansicht von Mete Duman, Frauen-Trainer beim TSV Münchingen, große Chancen, bei der WM weit zu kommen – nur die TV-Zeiten sind für die Fans ungünstig.

Wie groß die Euphorie in der Türkei vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko ist, zeigte sich, als die Mannschaft eine Woche vor dem Turnierstart zum Flughafen Istanbul fuhr, um ins Teamquartier nach Arizona aufzubrechen: Hunderte roter Autos, die mit türkischen Flaggen behängt waren, bildeten für den Teambus zunächst ein Spalier und folgten diesem dann im Konvoi bis zum Ziel.

Auch wenn es sich um eine Marketingmaßnahme eines türkischen E-Auto-Herstellers handelte, zeigt dies nach Ansicht von Mete Duman, wie hoch die Erwartungen der Fans an ihr Nationalteam vor der 23. Fußball-WM sind. „Bei der Europameisterschaft in Deutschland 2024 ist die Türkei ins Viertelfinale gekommen. Weitgehend dieselben Spieler sind wieder dabei, es ist einer der besten Kader, den die Türkei jemals hatte“, ist der langjährige Trainer der Verbandsliga-Frauen des TSV Münchingen überzeugt.

Türkei erstmals dabei seit 2002

Die Vorfreude sei auch deshalb so groß, da die Türkei erstmals seit 24 Jahren bei einer WM dabei sei. 2002 in Japan und Südkorea landete das Team auf Rang drei. Es ist überhaupt erst die dritte WM-Teilnahme einer türkischen Mannschaft nach 2002 und 1954. Die fehlende Erfahrung bei einem Großturnier ist der einzige Schwachpunkt, den Mete Duman bei der vom Italiener Vincenzo Montella trainierten Elf sieht. „Für alle Akteure ist es die erste WM-Teilnahme, das ist schon eine Herausforderung“, sagt Mete Duman.

Mete Duman und zwei Spielerinnen des TSV Münchingen aus der Verbandsliga. Foto: Albert Kraushaar

Die großen Erwartungen im Land sind nach seiner Ansicht vor allem mit den zahlreichen Legionären verbunden, viele haben sich bei europäischen Spitzenclubs behauptet. „Hakan Calhanoglu ist mit mehr als 100 Länderspielen der Kapitän und Dreh- und Angelpunkt“, sagt Mete Duman über den 32-Jährigen von Inter Mailand. Zu den weiteren „Golden Boys“ zählt er Arda Güler, der bei Real Madrid eine tragende Rolle einnimmt, und Offensivakteur Kenan Yildiz von Juventus Turin. Große Stücke hält Mete Duman auch von Torhüter Ugurcan Cakir von Galatasaray Istanbul: „Er ist ein mitspielender Torwart, der eine gute Spieleröffnung hat.“

In der Abwehr wäre Innenverteidiger Abdülkerim Bardakci bei Mete Duman gesetzt. „Er ist durch mehr als 100 Spiele bei Galatasaray erprobt, hat ein gutes Stellungsspiel und ist zweikampfstark“, begründet Duman dies. Allerdings sei er nicht der schnellste. Als dessen Partner sieht er Hoffenheims Ozan Kabak. Auch auf den Außenbahnen sei die Türkei mit Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion) sowie Mehmet Zeki Celik (AS Rom) gut besetzt. Einziges Manko sei, dass kein klassischer Mittelstürmer wie einst Hakan Sükür im Kader stehe. „Der letzte dieser Art war Burak Yilmaz, der ist vor vier Jahren zurückgetreten“, erzählt Mete Duman.

Dreh- und Angelpunkt der türkischen Mannschaft: Kapitän Hakan Calhanoglu Foto: dpa

Dass in der Türkei der Traum vom WM-Viertel- oder gar Halbfinale lebt, hängt laut dem Frauen-Coach damit zusammen, dass dem Team das Losglück hold war. Gruppe D mit den Gruppengegnern USA, Paraguay und Australien gilt als eine der leichtesten. „Paraguay dürfte die bekannte südamerikanische Härte an den Tag legen, Australien hat viel WM-Erfahrung. Aber von der individuellen Qualität her sollte die Türkei mit den USA weiterkommen, wenn die Performance stimmt“, sagt Mete Duman. Und auch im Sechzehntelfinale hält der Turnierbaum der WM keine unlösbare Aufgabe für die Türkei parat: Als Gruppensieger würde das Team auf einen Gruppendritten treffen, als Gruppenzweiter dürfte der Zweite der Gruppe G kein unüberwindbares Hindernis sein – er rechnet mit Ägypten, Neuseeland oder Iran.

Ungünstige TV-Zeiten für türkische Fans.

Das große Teilnehmerfeld macht in den Augen von Mete Duman den Reiz des Turniers etwas kaputt. „Die Spiele von Deutschland, Spanien, Frankreich und der Türkei werde ich mir natürlich angucken, Spiele von Haiti nachts um 3 Uhr eher nicht“, erzählt er. Nicht nur Mete Duman wird allerdings während der Vorrunde auf einige Stunden Schlaf verzichten müssen – alle drei Gruppenspiele der Türkei finden zwischen 4 und 6 Uhr europäischer Zeit statt.

Wäre aus Sicht von Mete Duman bei der Türkei gesetzt: Ozan Kabak von der TSG Hoffenheim Foto: IMAGO/foto2press

Die Unterstützung der türkischen Elf durch Fans vor Ort wird nach Meinung von Mete Duman deutlich geringer ausfallen als üblich. Viele Anhänger, auch aus seinem Bekanntenkreis, haben die Preise in den USA vor einer Reise dorthin abgeschreckt. „Den meisten ist es lieber, drei Jahre in Urlaub zu fahren als sich für das gleiche Geld die drei Gruppenspiele live anzuschauen“, erzählt er schmunzelnd.