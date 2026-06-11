Mete Duman spürt Euphorie: Die türkischen Fußball-Fans träumen vom WM-Halbfinale

Die Türkei hat nach Ansicht von Mete Duman, Frauen-Trainer beim TSV Münchingen, große Chancen, bei der WM weit zu kommen – nur die TV-Zeiten sind für die Fans ungünstig.
Wie groß die Euphorie in der Türkei vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko ist, zeigte sich, als die Mannschaft eine Woche vor dem Turnierstart zum Flughafen Istanbul fuhr, um ins Teamquartier nach Arizona aufzubrechen: Hunderte roter Autos, die mit türkischen Flaggen behängt waren, bildeten für den Teambus zunächst ein Spalier und folgten diesem dann im Konvoi bis zum Ziel.