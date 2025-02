Vergrabene Silbermünzen in altem Ackerbürgerhof 500 Jahre alter Münzschatz bei Bauarbeiten entdeckt

Bauarbeiten in alten Gebäuden bieten immer wieder die Chance auf reiche Zufallsfunde. In Wettin in Sachsen-Anhalt kam in einem historischen Gebäudekomplex ein umfangreicher Münzschatz zutage.