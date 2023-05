1 Ohne Computerkenntnisse geht es in der Automobilindustrie kaum noch. Foto: dpa/Jan Woitas

Softwarespezialisten sind gesucht und verdienen ordentlich. Das Tarifgehalt eines Entwicklers in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie hängt unter anderem von der Unternehmensgröße ab.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Verdienste von Software-Entwicklern sind in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie in der Regel durch den Tarifvertrag vorgegeben: Zumeist steigen sie bei Entgeltgruppe (EG) 13 ein und landen in der Entgeltgruppe 15. Eventuell nehmen die Unternehmen angesichts der Bewerberknappheit Aufwertungen vor, um Kräfte an sich zu binden.