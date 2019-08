1 Der Künstlername Jaymz ist angelehnt an James Hetfield. Foto: Hermann Beilmann

Main´Tallica ist eine Tribute-Band für die wohl bekannteste Heavy-Metal-Band der Welt. Am Dienstag spielen sie beim „Kornwestheim rockt!“. Frontsänger Jaymz erzählt im Interview, worauf es dabei ankommt.

Kornwestheim -

Die dritte Runde von „Kornwestheim rockt!“ steht an. Am kommenden Dienstag, 13. August, sind nach Phil Collins, den Ärzten und den Toten Hosen die wohl härtesten Klänge im Rahmen des Sommerfestivals zu hören. Main’Tallica sind eine Tribute-Band der weltweit bekannten Band Metallica . Sänger Jaymz erzählt im Interview, was die Fans erwartet und was eine gute Metallica-Show ausmacht.

Sie nennen sich Jaymz: Wie heißen Sie wirklich?

(Lacht) Mein Künstlername ist angelehnt an James Hetfield, den Metallica-Sänger. Meinen richtigen Namen möchte ich nicht sagen, weil ich Hobby und Beruf trenne. Aber ich bin Anfang 50, ich stamme übrigens ursprünglich aus Kornwestheim.

Vor 38 Jahren wurde Metallica gegründet. Wie lange sind sie schon Fan?

Ich habe mir gleich die „Kill ´em all“ zugelegt, als sie rauskam. Ich war von Anfang an Fan.

„Motorbreath“ ist mein Lieblingssong von diesem ersten Metallica-Album. Werden Main’Tallica das Stück in Kornwestheim spielen?

Ja, das ist geplant. Wir werden drei Sets spielen, von 18.30 bis 22 Uhr, mit Pausen.

Liegt euer Schwerpunkt auf den ersten fünf Alben?

Ja, aber für die Kornwestheimer werden wir das auflockern. Wir planen Metallica-Klassiker und Hits aus allen Zeiten. Wir können ja nicht nur die Thrash-Nummern spielen und den normalen Besuchern fällt das Bier aus der Hand. Bei einem solchen Open Air sind ja nicht nur Hardcore-Fans.

Welche Songs werden noch zu hören sein?

„Enter Sandman“, „Nothing else matters“, „Sad but true“, „Master of puppets“, „Unforgiven“, „Seek and destroy“ – und einige Überraschungen.

Was macht eine gute Metallica-Tribute-Show aus?

Wir wollen eine energiegeladene Show ohne Schnickschnack, Perücken und Firlefanz bieten. Wir orientieren uns zwar klamottentechnisch an alten Metallica-Outfits, und haben auch Original-Instrumente dabei, aber der Fokus liegt klar auf der Musik.

Ist Metallica musikalisch anspruchsvoll?

Ich kenne viele Bands, die sehr gut drei, vier Metallica-Songs covern können. Aber ein Zweieinhalb-Stunden-Set, das ist anspruchsvoll. Metallica-Stücke sind oft lang und haben viele unterschiedliche Parts. Das ist eine Gedächtnisleistung. Und: Metallica klingen halt nur stark, wenn die Stücke tight gespielt werden.

Die Fragen stellte Peter Meuer

Kornwestheim rockt! startet am Dienstag, 13. August, um 18 Uhr. Main’Tallica werden von 18.30 Uhr an auf dem Kornwestheimer Marktplatz spielen.