Metalldiebe machen vor nichts Halt: Auf der Tunnelstrecke zwischen Weinsteige und Bopser verschwinden Kupferkabel im Wert von 12.000 Euro.
Bahnstrecken sind vor unbekannten Buntmetalldieben nicht sicher: Die Stuttgarter Polizei vermeldet am Montag einen dreisten Zugriff im Netz der Stuttgarter Straßenbahnen. Auf der Stadtbahnstrecke zwischen den Haltestellen Weinsteige in Degerloch und Bopser in der Innenstadt sind ganze 1,2 Kilometer Kupferkabel verschwunden. Der Wert des Buntmetalls wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Kann die Stadtbahn ohne diese Kabel weiterfahren?