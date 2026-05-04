Bahnstrecken sind vor unbekannten Buntmetalldieben nicht sicher: Die Stuttgarter Polizei vermeldet am Montag einen dreisten Zugriff im Netz der Stuttgarter Straßenbahnen. Auf der Stadtbahnstrecke zwischen den Haltestellen Weinsteige in Degerloch und Bopser in der Innenstadt sind ganze 1,2 Kilometer Kupferkabel verschwunden. Der Wert des Buntmetalls wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Kann die Stadtbahn ohne diese Kabel weiterfahren?

Nach Angaben von Polizeisprecher Stephan Widmann dürfte sich die Tat bereits am Mittwoch, 29. April, zwischen 1.45 und 9.55 Uhr abgespielt haben. Bei der Beute handelt es sich um ein sogenanntes Erdungsseil, das in einem Kanalsystem neben den Gleisen verlegt ist. „Da wurden offenbar Betonplatten angelupft und die Kabel rausgezogen“, so der Polizeisprecher. Die Bahn kann trotzdem fahren: Die Kabel dienen als Sicherung und Schutz vor Stromunfällen – etwa, wenn eine Oberleitung abgerissen wird.

Nicht zum ersten Mal verschwinden Kabel am Gleis

Die Kabeldiebe haben es wohl allein auf das Kupfer abgesehen, das sich auf dem Markt lukrativ veräußern lässt. Die Ermittlungen haben Beamte des Polizeireviers Balinger Straße in Möhringen übernommen. Wer an der Bahnstrecke Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3400 zu melden.

Auf der Suche nach Kupfer und Altmetallen sind die Diebe häufig auch an Bahnstrecken unterwegs - und ganz offenkundig handelt es sich um Leute mit Fachwissen. Vergleichbare Fälle gab es im Juni vergangenen Jahres, als im Stadtbahntunnel im Bereich Steinhaldenfeld etwa 900 Meter Kupferkabel gestohlen wurden. Auch in diesem Fall hatten die Täter die Leitungen neben den Gleisen unter Betonplatten herausgeholt. Wenige Tage vorher hatten die Täter an der Stadtbahn-Haltestelle Bottroper Straße im Hallschlag zugeschlagen - dabei wurden 500 Meter Kupferkabel erbeutet. In der Augsburger Straße in Untertürkheim verschwanden 330 Meter Kupferkabel.