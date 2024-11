Metall- und Elektroindustrie: So zahlt sich der Metall-Tarifabschluss für die Beschäftigten aus

So zahlt sich der Metall-Tarifabschluss für die Beschäftigten aus

1 Das Sieben-Prozent-Ziel hat die IG Metall nicht erreicht – dennoch wurden spürbar höhere Löhne ausgehandelt. Foto: dpa/Marcus Brandt

Nach einer langen Phase der deutlichen Lohnzuwächse wurden für die Metaller nun Entgeltsteigerungen von 5,1 Prozent über zwei Jahre vereinbart. Damit lassen sich Jahresgehälter bis in den sechsstelligen Bereich hinein erzielen. Vier Verdienstbeispiele.











Link kopiert



Eine allgemeine Erleichterung, dass der Tarifabschluss für die Metall- und Elektroindustrie geschafft ist, aber „kein großes Murren“ – so lässt sich nach Beobachtungen eines führenden Gewerkschafters die Grundstimmung in den Belegschaften umreißen. Da die Auftragslage in den Betrieben vielfach dünn ist, hatte das Gros der Beschäftigten offenbar nicht mehr mit gravierend höheren Lohnzuwächsen gerechnet.