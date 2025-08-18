Short Stirling Mk III: Archäologen graben britischen Bomber aus

Am Tagebau Hambach wurden Flugzeugtrümmer und menschliche Knochen geborgen. Archäologen sind sich sicher: Hier ist 1943 ein britischer Militärbomber vom Typ Short Stirling Mk III abgestürzt.
Die Archäologin Tünde Kaszab-Olschewski hat meist mit Funden zu tun, die aus der Römerzeit stammen und weit über tausend Jahre alt sind. Antike Töpfe, Gräber und Münzen sind Alltag. Doch diese Grabung an der Kante des Braunkohle-Tagebaus ging ihr nahe. „Ich konnte nicht anders“, erzählt die Wissenschaftlerin: Sie stellte eine Kerze auf mitten in der grauen Landschaft voller Erde, Kohle und Steine am Tagebau Hambach.