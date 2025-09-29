Metalcore-Konzert in Stuttgart: Australisches Inferno in der Schleyer-Halle: So war’s bei Parkway Drive

Mehr Pyrotechnik als Rammstein: Die australische Metalcore-Band Parkway Drive hat in der Schleyer-Halle eine aufsehenerregende Show abgeliefert. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert.

Was für eine Energie! Als Jeff Ling und Luke Kilpatrick die Melodie von „Prey“ anstimmen, rastet die Schleyer-Halle in Stuttgart fast komplett aus. Die Zuschauer grölen in voller Lautstärke mit, es bilden sich die ersten Moshpits – dabei läuft gerade einmal der zweite Song. Es war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in den nächsten zwei Stunden noch folgen sollte.

Die australische Metalcore-Band Parkway Drive ist mittlerweile zu einer Institution geworden. Das haben sie zu einem großen Teil ihren aufwendigen Bühnenshows zu verdanken. Die Tour anlässlich ihres 20-jährigen Bandjubiläums sollte da nochmal einen draufsetzen. Eine Show, die „größer ist als alles, was wir je zuvor gemacht haben“, versprach Frontmann Winston McCall – er hat nicht übertrieben.

Schon bei der Vorband gibt es die ersten Moshpits

Schon zuvor heizten zwei australische Metalbands der gut gefüllten Schleyer-Halle ordentlich ein: Zuerst die Post-Hardcore-Band The Amity Affliction mit ihrer harmonischen Mischung aus Screams und Klargesang, anschließend die Deathcore-Kombo Thy Art Is Murder, die nochmal eine Schippe an musikalischer Härte drauflegte. Mit seiner Forderung nach Moshpits fand Sänger Tyler Miller jedenfalls schon vor dem Auftritt von Parkway Drive Gehör.

Doch natürlich sind die Zuschauer in erster Linie gekommen, um die fünfköpfige Gruppe aus New South Wales zu sehen. Und die hatte einige Überraschungen im Gepäck: Gleich zu Beginn marschierten sie von hinten einmal quer durch die Schleyer-Halle, bis sie auf der kleinen, vorgelagerten Bühne angekommen waren. Es dauerte natürlich, bis sie die vielen Hände abgeklatscht hatten, so hatten sie aber schon gleich das Publikum auf ihrer Seite.

Pyrotechnik und Streicher ergänzen den Auftritt

Nach dem Anfangssong „Carrion“ endete der Klassiker „Prey“ mit einem Knall: Ein Steg wurde heruntergelassen – nun konnten die fünf auch die große Bühne dahinter beschreiten. Den Platz brauchten sie auch: Für die Tänzer, die die Düsterkeit der Songs auch visuell unterstrichen, und für das Streichertrio, das den Song „Chronos“ in eine epische Hymne verwandelte. Und natürlich um die ganze Pyrotechnik verfeuern zu können.

Auch nach über 20 Jahren sprüht Sänger Winston McCall noch immer vor Energie. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Sänger Winston McCall ist auf der Bühne kaum zu bremsen. Deswegen steht er auch plötzlich mitten im Publikum und fordert die Leute um ihn herum zum Circle Pit auf, bevor er sich selbst im Stagediving ausprobiert. Zu „Wishing Wells“ lässt er sich auf der Bühne von oben anregnen. Aber auch seine Bandmitglieder zeigen vollen Körpereinsatz: Schlagzeuger Ben Gordon etwa, der sich in seinem Käfig drehen lässt, während er spielt, bis er schließlich kopfüber weitermacht.

Harte Riffs und ein emotionaler Moment

Alles, was Parkway Drive an diesem Abend zu bieten haben, wirkt irgendwie neu und innovativ, vor allem aber spektakulär. Nach all den harten Riffs zeigt sich Winston McCall kurz vor Schluss dann von seiner sanften Seite: Angesichts des stürmischen Applauses, der lauten „Parkway Drive“-Rufe und der unglaublichen Energie, die das Publikum ausstrahlt, wirkt er ein wenig überwältigt. „Stuttgart, did you have a good time tonight?“, ruft er ins Publikum, um kleinlaut „Me too“ nachzuschieben.

Zum Ausklang gibt es dann mit „Crushed“ und „Wild Eyes“ aber nochmal zwei richtige Bretter. Keine Frage: Mit so viel Elan, wie Parkway Drive am Sonntagabend in der Schleyer-Halle aufgetreten sind, dürfte kaum einer daran zweifeln, dass die Band auch noch weitere 20 Jahre durchhält.

Setlist: Parkway Drive in der Schleyer-Halle

1. Carrion

2. Prey

3. Glitch

4. Sacred

5. Vice Grip

6. Boneyards

7. Horizons

8. Cemetery Bloom

9. The Void

10.Wishing Wells

11. Gimme AD / Anasasis (Xenophontis) / Mutiny / It’s So Hard To Speak Without A Tongue / Smoke ’Em If You Got ’Em / Romance Is Dead

12. Dark Days

13. Idols And Anchors

14. Chronos

15. Darker Still

16. Bottom Feeder

17. Crushed

18. Wild Eyes