In einer zugigen Scheune im Kreis Böblingen feilt eine Thrash-Metal-Band am Sound. Ihr humorvoller Aufkleber, vom Baden-Württemberg-Slogan abgeleitet, verbreitet sich weltweit.
Eine Scheune mitten im Weissacher Ortsteil Flacht. Viel Kram, viel Holz, eine wohlgenährte Katze streicht dem Gast um die Beine. Außerdem ist es, nicht ungewöhnlich für einen Abend im Februar, bitterkalt. Und hier soll jetzt wirklich eine Metalband proben? „Komm’ rauf!“, ruft es plötzlich von oben. Und hat man erst einmal die Stiegen erklommen, ist es zwischen abgerockten Sesseln, Barhockern, Bierkisten und verstaubten Gitarrenteilen zwar weiter super kruschtelig und kalt – im eigentlichen Probenraum eine Treppe und Tür weiter lässt es sich dann aber ganz gut aushalten.