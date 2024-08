Metal- und Elektrofans: Wacken weitgehend trocken, Nature One mit Schlamm

1 Trotz erschwerter Anreise auf dem Nature One konnte das Festival ganz normal stattfinden. Foto: dpa/Thomas Frey

85.000 Metalfans machen vier Tage Party im Norden, 50.000 Elektrofans im Hunsrück. Nicht nur die Musik, auch die Wetterbedingungen sind bei Wacken und Nature One dieses Jahr sehr verschieden.











Nach vier Tagen ist das 33. Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken Geschichte - und auch das Elektro- und Techno-Festival Nature One in Kastellaun (Rheinland-Pfalz) ist zu Ende. Das Wetter spielte den Metalheads aus vielen Teilen der Welt diesmal meist in die Karten. Anders beim Nature One: Der Campingplatz war durch Unwetter und Starkregen so stark überschwemmt und beschädigt worden, dass er fast zur Hälfe nicht mehr nutzbar war. Am Freitagmorgen musste ein Anreisestopp verhängt werden. Nur noch für Tagesbesucher war der Zutritt möglich.