Metal Karaoke Massacre Stuttgart: Bei dieser Karaoke-Party darf nach Herzenslust gegrölt und gekreischt werden

Beim Metal Karaoke Massacre wird die Stuttgarter Kneipe Schwarzer Keiler zur lauten, aber erstaunlich herzlichen Mitsingzone für Hardrock- und Heavy-Metal-Fans.
Eben noch ist der Mann, der sich Bergi nennt, ganz schüchtern auf die Bühne gekommen. Doch als er beim Refrain von „Hail and Kill“ von Manowar angekommen ist, reckt er die Faust in die Höhe und heizt dem Publikum ein. Während Che, der „Blut im Auge“ von Equilibrium interpretiert, selbst wie ein Rockstar aussieht, hört sich Sandra bei Bon Jovis „These Days“ fast so an wie einer. Und Tom, der sich „Persecution Mania“ von Sodom für seine Bühnenshow ausgesucht hat, trägt nicht nur eine Zottelperücke, sondern hat sich auch eine aufblasbare Gitarre umgehängt, die er im Songfinale vergeblich zu zertrümmern versucht: Willkommen beim Metal Karaoke Massacre in der Stuttgarter Heavy-Metal-Kneipe Schwarzer Keiler.