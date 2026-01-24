Der Ruf der legendären Rockfabrik scheint nachzuhallen. Viele Metal-Stars spielen auch heute noch in Ludwigsburg. So zum Beispiel demnächst Kreator – und Manowar.
Bei vielen Metal-Fans leuchten die Augen, wenn sie den Namen Manowar hören. Sie denken dann an die brutalen Bassläufe von Joey De Maio, Gigs mit irrer Lautstärke oder hymnische Songs wie „Carry on“, die selbst im Format-Radio laufen. Und die Anhänger der Superstars können sich freuen: Manowar rocken im nächsten Jahr gleich zweimal die Ludwigsburger MHP-Arena, am 10. und 11. Februar. „Es ist super, dass die hier spielen. Das ist eine große Band. Das wird definitiv ausverkauft sein“, sagt Jochen Habermaier, Leiter der Veranstaltungsstätte.