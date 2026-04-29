Der US-Digitalkonzern Meta lässt nach Einschätzung aus Brüssel Unter-13-Jährige seine Plattformen nutzen und verstößt damit gegen EU-Recht.
Der US-Internetriese Meta reagiert prompt. Instagram und Facebook hätten durchaus Maßnahmen getroffen, um Konten von Personen unter 13 Jahren zu erkennen und zu löschen, teilte eine Sprecherin mit. Damit nicht genug: schon in der kommenden Woche werde das Unternehmen von Mark Zuckerberg Informationen zu neuen technischen Maßnahmen vorlegen, um minderjährige Nutzer zu identifizieren und zu entfernen.