1 Widersprechen lässt sich der KI-Integration in WhatsApp nicht. Foto: Rokas Tenys / shuttestock.com

Meta AI wird über ein Update zu WhatsApp hinzugefügt – ohne die Möglichkeit zur Ablehnung. Was bedeutet das für die Nutzer?











Link kopiert



Seit dem 19. März 2025 rollt Meta die Künstliche Intelligenz Meta AI schrittweise in Europa aus. Nutzerinnen und Nutzer erhalten ein Update, durch das die KI in den Messenger WhatsApp integriert wird. Sichtbar wird die neue Funktion durch einen blau umrahmten Button in der Chatübersicht.