Meta AI auch in der EU: Alle Infos zum neuen KI-Assistenten

Die Einführung von Meta AI innerhalb der Europäischen Union markiert einen wichtigen Meilenstein für den Konzern von Mark Zuckerberg (40). Der globale KI-Markt ist hart umkämpft, und Meta versucht, mit Konkurrenten wie OpenAI und Google Schritt zu halten. Wie Meta nun eine Künstliche Intelligenz (KI) in seinen wichtigsten Apps integriert und wie Userinnen und User Zugriff darauf haben.

Der Start von Meta AI erfolgt in Europa mit fast einem Jahr Verspätung. Grund dafür sind Bedenken der europäischen Datenschutzbehörden, insbesondere wegen der ursprünglich geplanten Nutzung von öffentlich zugänglichen Facebook- und Instagram-Posts zum Training der KI-Modelle. Meta entschied sich letztlich dafür, diese Funktionalität für europäische Nutzer auszuklammern, um den Datenschutzbestimmungen der EU gerecht zu werden.

"Dieser Start folgt auf fast ein Jahr intensiver Zusammenarbeit mit verschiedenen europäischen Regulierungsbehörden. Vorerst bieten wir in der Region nur ein reines Textmodell an, das nicht mit Daten von Nutzern aus der EU trainiert wurde", erklärt Meta-Sprecherin Ellie Heatrick die Situation dem Branchenportal "The Verge" und sagt weiter: "Wir werden weiterhin mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, damit die Menschen in Europa Zugang zu den KI-Innovationen von Meta haben, die bereits für den Rest der Welt verfügbar sind."

Die in Europa verfügbare Version von Meta AI ist daher im Vergleich zu der in den USA eingeschränkt. In der EU stehen zunächst nur textbasierte Chat-Funktionen zur Verfügung. Nutzer können die KI etwa zum Brainstorming, zur Reiseplanung und zur Beantwortung von Fragen mit aktuellen Informationen aus dem Internet nutzen - so wie man das bereits von ChatGPT oder Gemini kennt. Funktionen wie die Interaktion mit Fotos oder die Bildgenerierung sind für europäische Nutzer vorerst nicht zugänglich.

Wie User auf Meta AI Zugriff haben

Meta AI lässt sich über ein blaues, rundes Symbol in den Meta-Apps aufrufen. Nutzer können dann direkt mit dem KI-Assistenten chatten. In WhatsApp ist Meta AI bereits in bestehenden Chats mit anderen Personen nutzbar - dazu genügt es, "@Meta AI" gefolgt von der gewünschten Anfrage einzugeben. In anderen Apps wie Facebook und Instagram ist Meta AI derzeit nur als eigenständiger Chat verfügbar, die Integration in laufende Unterhaltungen soll dort aber bald folgen.

Auch auf Instagram und Facebook können Nutzer Meta AI nutzen, um Inhalte zu kommentieren oder Empfehlungen zu erhalten. Meta AI ist zudem darauf ausgelegt, personalisierte Antworten auf Basis der bisherigen Konversationshistorie zu liefern. Einen genauen Zeitplan nannte Meta in seiner Ankündigung nicht, der Rollout erfolgt gestaffelt und kann bis zu einem Monat dauern.