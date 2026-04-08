Met Gala 2026: Die Details zum Mode-Event des Jahres

Am 4. Mai steigt mit der Met Gala in New York wieder eines der prestigeträchtigsten Mode-Events des Jahres. Wegen des Mottos "Costume Art" darf man sich auf kunstvolle Looks freuen. Was ist sonst noch bekannt?

Einmal im Jahr verwandeln sich die Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York in das wohl meistfotografierte Podest der Modewelt. Am 4. Mai 2026 ist es wieder so weit: Die Met Gala lädt die größten Namen der Unterhaltungsindustrie zur Modenschau. Das Thema des diesjährigen Events lautet schlicht "Costume Art", also "Kostüm-Kunst".

Der dazugehörige Dresscode ist "Fashion Is Art", auf Deutsch: "Mode ist Kunst" - ein Statement mit bewusst weitem Deutungsspielraum. Wer die Looks der vergangenen Jahre kennt, weiß: Genau diese Offenheit hat das Potenzial für spektakuläre Interpretationen der geladenen Gäste.

Star-Trio als Gastgeber

Bei den Co-Hosts setzt die Met Gala 2026 auf weltberühmte Namen aus unterschiedlichen Bereichen: Beyoncé, Nicole Kidman und Venus Williams werden gemeinsam mit der unvermeidlichen Anna Wintour als Gastgeberinnen des Abends fungieren. Für Superstar Beyoncé ist es nach langer Pause ein Comeback in dieser Funktion, zuletzt war sie 2013 Co-Host. Schauspielerin Kidman übernimmt die Aufgabe zum dritten Mal, Tennisstar Williams dagegen zum ersten Mal überhaupt.

Das gastgebende Komitee unter der Leitung vom Yves-Saint-Laurent-Designer Anthony Vaccarello und Schauspielerin Zoë Kravitz wartet ebenfalls mit großen Namen auf. Unter anderem gehören Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Sam Smith, Teyana Taylor und LISA dazu. Neu dabei in diesem Jahr sind etwa Angela Bassett, Rebecca Hall, Adut Akech und Chase Sui Wonders. Wer das Event moderiert, wird kurzfristig bekannt gegeben.

Exklusive Gästeliste

Wer neben dem Komitee über den roten Teppich schreiten wird, sickerte laut dem US-Portal "Page Six" hingegen bereits durch. Demnach wird Kim Kardashian - Stammgast der Gala - wieder dabei sein, ebenso Hailey Bieber, die Schauspielerinnen Julia Garner und Gabrielle Union, Designerin und Model Alexa Chung sowie NBA-Profi Jimmy Butler. Ob Justin Bieber seine Frau begleiten wird, ist demnach noch offen.

Für Gesprächsstoff sorgt derweil die Sponsorenseite: Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos treten neben dem Condé-Nast-Verlag und dem Modehaus Saint Laurent als Ehrenvorsitzende und Hauptsponsoren auf. Bereits 2024 waren die beiden als Gäste auf dem roten Teppich. Dass Marken und prominente Namen die Gala finanziell stützen, ist zwar keine Neuheit, doch das Amazon-Milliardärspaar als neues Hauptsponsoren-Duo sorgt für kontroverse Diskussionen.

Wenn Mode zur Kunst wird

Wie jedes Jahr gehört zur Gala auch eine begleitende Costume-Institute-Ausstellung unter demselben Motto. Am 10. Mai öffnet "Costume Art" offiziell und behandelt die Verbindung von Mode mit bildender Kunst: Rund 200 Kleidungsstücke und Accessoires werden gemeinsam mit etwa 200 bedeutenden Kunstwerken aus der Kunstgeschichte gezeigt. Gemälde und Skulpturen treffen auf Haute Couture, Archivstücke auf zeitgenössische Kreationen. Erstmals wird dafür ein eigens geschaffener Fashion-Space im Museum genutzt - die sogenannten "Condé M. Nast Galleries".