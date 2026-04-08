Met Gala 2026: Die Details zum Mode-Event des Jahres

Am 4. Mai steigt mit der Met Gala in New York wieder eines der prestigeträchtigsten Mode-Events des Jahres. Wegen des Mottos "Costume Art" darf man sich auf kunstvolle Looks freuen. Was ist sonst noch bekannt?
Einmal im Jahr verwandeln sich die Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York in das wohl meistfotografierte Podest der Modewelt. Am 4. Mai 2026 ist es wieder so weit: Die Met Gala lädt die größten Namen der Unterhaltungsindustrie zur Modenschau. Das Thema des diesjährigen Events lautet schlicht "Costume Art", also "Kostüm-Kunst".