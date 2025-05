Met Gala 2025: Das macht die Fashion-Oscars dieses Jahr besonders

Im Metropolitan Museum of Art findet das wichtigste Event der Modebranche statt: die Met Gala. In diesem Jahr steht die Veranstaltung wieder unter einem ganz besonderen Motto. Das muss man über die Fashion-Oscars wissen.

Der Mai ist da und mit ihm das wohl wichtigste Event der Modebranche: Am Montag findet in New York die Met Gala 2025 statt. Eine Veranstaltung, die sich modebegeisterte Stars nur ungern entgehen lassen, nicht umsonst wird die Gala im Metropolitan Museum of Art auch als die "Mode-Oscars" bezeichnet. Hier kommen die wichtigsten Fakten und Infos zur diesjährigen Met Gala auf einen Blick.

Was ist die Met Gala?

Die Met Gala ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die jedes Frühjahr im Metropolitan Museum of Art in New York City stattfindet. Sie gilt als eines der aufregendsten Promi-Mode-Events des Jahres. Die prominenten Gäste tragen in der Regel zu einem bestimmten Thema maßgeschneiderte Kreationen der weltweit bedeutendsten Modedesigner. Durch den Verkauf der exklusiven Eintrittskarten bringt der Ball Millionen für das Costume Institute ein. Die Karten kosten rund 35.000 Dollar pro Stück, die Tische liegen zwischen 200.000 und 300.000 Dollar.

Wer wird die Met Gala 2025 moderieren?

"Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour ist wie jedes Jahr als Co-Gastgeberin der Met Gala im Einsatz. Sie ist zudem für die namhafte Gästeliste verantwortlich. Jedes Jahr gibt es zudem mehrere Superstars, die den Abend moderieren. Schauspieler Colman Domingo (54), Rennfahrer Lewis Hamilton (39), Rapper A$AP Rocky (36), Musikerkollege Pharrell Williams (51) und Basketballstar LeBron James (39) werden in diesem Jahr die Co-Gastgeber sein.

Unter welchem Thema steht die Met Gala 2025?

Traditionell findet die Met Gala am ersten Montag im Mai statt, um die kommende Ausstellung des Costume Institutes zu feiern. Diese steht dieses Jahr unter dem Titel "Superfine: Tailoring Black Style" und konzentriert sich auf Herrenmode. Inspiriert von Monica L. Millers Buch "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" werden in der Ausstellung Kleidungsstücke, Gemälde oder Fotografien gezeigt, die den Stil des schwarzen Dandyismus vom 18. Jahrhundert bis heute zeigen.

Die Ausstellung beleuchtet die Rolle von Kleidung als Ausdruck von Identität, Widerstand und kulturellem Erbe innerhalb der afrikanischen Diaspora. Sie ist in zwölf thematische Abschnitte gegliedert, darunter "Ownership", "Freedom" und "Beauty".

Es ist das erste Mal seit der Ausstellung "Männer in Röcken" aus dem Jahr 2003, dass sich das Museum und die Gala auf Herrenmode konzentrieren. "Ich finde es wunderbar, dass das Museum zum ersten Mal seit langer Zeit die Herrenmode ins Rampenlicht rückt und auch das erstaunliche Talent vieler schwarzer Designer", so Wintour gegenüber "Entertainment Tonight".

Musikproduzent Pharrell Williams sagte vorab im "The Run-Through With Vogue"-Podcast über das Motto: "Es wird eine sehr beeindruckende, wunderschöne Nacht, in der wir die Farbe Schwarz feiern. Wir feiern die Dinge, die mit dieser Farbe zu tun haben. Wir feiern die Mentalität. Wir feiern die Misere. Wir feiern den Fortschritt und den Erfolg. Und wir feiern das Potenzial."

Wie könnten die Gäste das Thema der Met Gala 2025 interpretieren?

Passend zum Motto legt Anna Wintour traditionell eine Kleiderordnung fest, die den Gästen nicht nur stilistische Orientierung bietet, sondern auch einen tieferen Bezug zum Thema herstellt. Während formell stets "White Tie" erwartet wird, lautet der diesjährige Dresscode "Tailored for You" - eine direkte Anspielung auf das Ausstellungsthema.

Es darf also erwartet werden, dass die Gäste dieses Jahr in maßgeschneiderter Kleidung erscheinen - ob in perfekt sitzenden Anzügen, eleganten Abendroben oder in kreativen Kombinationen beider Elemente, mit dem Fokus auf Individualität und persönliche Vorlieben.