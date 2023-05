37 Der Name ist Programm: Doja Cat kam als Choupette, Lagerfelds legendär verwöhnte Katze. Foto: dpa/Evan Agostini

Es ist das gesellschaftliche Event schlechthin – die Met-Gala in New York. In diesem Jahr wurde mit dem Promispektakel der 2019 verstorbene deutsche Designer Karl Lagerfeld geehrt.









Wer hier eine Einladung bekommt, zählt was in der Welt der Stars: Die Met-Gala ist das gesellschaftliche Event in New York schlechthin. Am Montagabend wurde im Metropolitan Museum der deutsche Star-Designer Karl Lagerfeld (1933 – 2019) posthum geehrt. Der Dresscode war klar: Die Star sollten in von Lagerfeld entworfenen oder von ihm inspirierten Outfits kommen. Die Rapperin Doja Cat ging noch einen Schritt weiter – und kam als Choupette, Lagerfelds berühmte Katze: Komplett in einem silber-glitzernden Katzen-Outfit mit Katzenschnauze. Noch einen drauf setzte Jared Leto: Der Schauspieler und Sänger kam gleich in einem Ganzkörper-Choupette-Kostüm.