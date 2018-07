Mesut Özil So reagieren die Fans auf den Rücktritt

Von red 22. Juli 2018 - 21:09 Uhr

Mesut Özil tritt aus der deutschen Nationalmannschaft zurück: Auf diese Nachricht reagieren einige Fans mit Verständnis, andere mit Kopfschütteln. Viele kritisieren den DFB.





Stuttgart - Nach wochenlangem Schweigen hat Mesut Özil am Sonntag zum Rundumschlag ausgeholt. Er kritisierte die deutschen Medien, Sponsoren und den Deutschen Fußball-Bund. Seine Erklärungen gipfelten am Abend in der Bekanntgabe seines Rücktritts.

Fußball-Fans reagieren unterschiedlich auf diese Nachricht. Wir zeigen einige Statements:

Viele Fans nehmen den Rücktritt von Mesut Özil zum Anlass, die DFB-Spitze zu kritisieren:

lang="de" dir="ltr">Durch das Statement von #Özil kann Grindel eigentlich direkt mit zurücktreten. Er wurde komplett auseinandergenommen und kann so nie und nimmer Oberhaupt des größten Sportverbandes der Welt bleiben.— Paul G. (@CrazyFcbFan) 22. Juli 2018

Viele Nutzer solidarisieren sich mit Özil:

lang="de" dir="ltr">Das Foto bleibt einfach nicht ok. Punkt. Aber was #Özil da über Grindl, Rassismus und dem Umgang mit (vorallem) Deutsch-Türken geschrieben hat trifft den Nagel so auf den Kopf. In Deutschland hat sich wieder ein ekelhafter Rassismus entwickelt.— marvin🌹 (@maarveo) 22. Juli 2018

Andere kritisieren den Auftritt des Ex-Nationalspielers:

lang="de" dir="ltr">Ich finde gut wie Mesut #Özil Doppelmoral und Rassismus bei DFB, Mercedes, Medien und Gesellschaft kritisiert. Gleichzeitig entpolitisiert er aber den Auftritt mit Erdogan total. Wenn da mehr Selbstkritik gewesen wäre, ein richtig starkes Statement.— Sebastian Weiermann (@SWeiermann) 22. Juli 2018

lang="de" dir="ltr">Meiner Meinung zu #Özil:

Ja! Viele Deutsche haben die Erdogan- Affäre als Grund genommen, ihren eigenen rassistischen Standpunkt zum Ausdruck zu bringen!

Aber dass er sich selbst so hinstellt, als würde ihn keinerlei Schuld treffen ist armselig und schwach.

Gut, dass er geht!— αℓαвαвy (@annaalaba) 22. Juli 2018

Welche Bedeutung hat das Verhalten Özils für die türkische Gemeinde in Deutschland?

Das Wichtigste am Rücktritt von Mesut #Özil ist nicht die Bedeutung für das DFB-Team oder der Konflikt mit Grindel. Es sind die Millionen Türken in Deutschland, die sich nach wie vor nicht willkommen fühlen. Özil gibt ihnen eine Stimme - und bestärkt sie weiter in ihrer Meinung. — Martin Hoffmann (@martinhoffmann) 22. Juli 2018