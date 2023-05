12 Zum Essen ist längst kein Platz mehr am Esstisch. Foto: Stefanie Schlecht

Anne Schmid ist Messie. Alles ist vollgestellt, sie kann nicht mehr am Tisch essen oder ihre Kleider in den Schrank räumen. Die Frau aus dem Kreis Böblingen erzählt, wie es dazu kommen konnte und warum sie sich Hilfe geholt hat.









Anne Schmid weiß noch, wie sie mit ihrem Freund gemeinsam am Esstisch sitzen konnte. Das muss 2018 gewesen sein. Ordentlich, sagt sie, sei sie zwar nie gewesen, aber der Tisch war immer frei. „Er ist dann langsam zugewachsen. Erst von rechts nach links, dann in die Höhe“, sagt die 55-Jährige, deren echter Name nicht Anne Schmid ist. Irgendwann musste ihr Freund bei den Mahlzeiten allein am Tisch sitzen, sie nahm dafür am Schreibtisch Platz. Als der auch voll war, nahm sie ihre Mahlzeiten auf dem Sofa ein. Sie hat ein Wort gefunden für den Moment, wenn alles runterrutscht: „Ich sag’ immer, jetzt kalbt er“, erzählt sie und lacht.